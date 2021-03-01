Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için planlamasını yürütüyor. Sarı-kırmızılı takım, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isim için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray tüm hesaplarını şampiyonluk için yaparken, gelecek sezonun kadro planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı.
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan birçok futbolcu bulunurken, bu isimlerin hangileriyle yola devam edileceği merak konusu oldu.
Teknik direktör Fatih Terim, performansından memnun olduğu futbolcuları yönetime iletirken, bu isimlerle mutlaka yeni sözleşme imzalanması gerektiğini bildirdi.
Bu isimlerden birinin de sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana yedek kalmayı sorun etmeyen ve mücadelesiyle takdir toplayan Ömer Bayram olduğu öğrenildi.
2018-19 sezonunda Akhisarspor'dan transfer edilen Ömer Bayram, zaman zaman çok sert eleştirilere maruz kalsa da kendisini sürekli hazır tuttu ve forma verildiğinde saha içerisindeki mücadelesiyle alkış aldı.
Terim'in jokeri olan; sol bek, orta saha ve sol kanatta görev yapan tecrübeli oyuncu bu profesyonelliğiyle teknik heyetten geçer not aldı.
Tüm bu gelişmeler ışığında, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir kontrat önerileceği öğrenildi.
Ömer Bayram, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 28 maça çıkarken, süre aldığı 1103 dakikada 4 asist yaptı.
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