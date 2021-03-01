01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için planlamasını yürütüyor. Sarı-kırmızılı takım, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isim için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider tüm hesaplarını şampiyonluk için yaparken, gelecek sezonun kadro planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan birçok futbolcu bulunurken, bu isimlerin hangileriyle yola devam edileceği merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

Teknik direktör , performansından memnun olduğu futbolcuları yönetime iletirken, bu isimlerle mutlaka yeni sözleşme imzalanması gerektiğini bildirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

Bu isimlerden birinin de sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana yedek kalmayı sorun etmeyen ve mücadelesiyle takdir toplayan olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

2018-19 sezonunda Akhisarspor'dan transfer edilen , zaman zaman çok sert eleştirilere maruz kalsa da kendisini sürekli hazır tuttu ve forma verildiğinde saha içerisindeki mücadelesiyle alkış aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

Terim'in jokeri olan; sol bek, orta saha ve sol kanatta görev yapan tecrübeli oyuncu bu profesyonelliğiyle teknik heyetten geçer not aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

Tüm bu gelişmeler ışığında, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir kontrat önerileceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yıldız ismin sözleşmesi uzatılacak mı? Karar verildi

, bu sezon sarı-kırmızılı takımda 28 maça çıkarken, süre aldığı 1103 dakikada 4 asist yaptı.

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