01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Falcao'nun Galatasaray'dan aldığı dudak uçuklatan rakam! 10 dakika sahada kalması...

Dudak uçuklatan rakam! 10 dakika sahada kalması...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Uzun süre sakatlığının ardından maçının 86. dakikasında oyuna giren 'nun, 'dan aldığı rakam dudak uçuklattı. Uzatmalarla beraber 10 dakika sahada kalan yıldız, bonuslarının devreye girmesi sebebiyle sadece 10 dakikada binlerce Euro kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ()

Uzun süren sakatlığının ardından karşılaşmasında 86. dakikada oyuna giren , uzatmalarla beraber 10 dakika oynadı, 500 bin euro kazandı.

Her yıl için net 5 milyon euro garanti parası bulunan oyuncuya, sahalara döner dönmez piyango vurdu! 35 yaşındaki futbolcunun uzatmalarla beraber toplamda 10 dakikada sahada kalması, sözleşmesindeki bonus maddesinin yürürlüğe girmesi için yeterli oldu. Bu sezon ligde 9, 'nde ise 1 maçta forma giyebilen Falcao'nun mukavelesinde, oynadığı maç sayısına yönelik bonusları bulunuyordu.

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Falcao bu sezon 5 maça ilk 11'de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu maçların sayısı da maçıyla beraber 5'e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu. Böylece 500 bin euro ekstra bonusu cebine koymuş oldu.

Kolombiyalı golcü, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi. ()

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