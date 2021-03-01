Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!
Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılarda şampiyonluk sevinci yaşarken aynı zamanda gol kralı da olmuştu. Fransız futbolcu 1 sezon oynadıktan sonra 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tuttu. 35 yaşındaki oyuncu, tercihini neden bu yönde kullandığını yıllar sonra açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve oynadığı süre zarfı boyunca sarı kırmızılıların adeta sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, ayrılık sürecini anlattı.
Fransız golcü, konuşmasında Al Hilal'e gitmesinin sebebinin maddi olduğunu ifade etti. Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:
"Galatasaray ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Bir yabancı olmama rağmen gol rekoru ve şampiyonlukla tamamlanan özel bir sezon geçirmiş, hedefime ulaşmıştım.
Swensea'deki başarısız serüvenin ardından Fransa dışında ilk defa bir başarı elde etmiştim.
Al Hilal'den transfer teklifi geldiğinde 33 yaşındaydım. Belli bir yaşta ekonomik sebepler çok daha önemli hale geliyor.
Her zaman, başarılı bir kariyer için birkaç şeyin içinde olması gerektiğini söylemişimdir;
1 - Futbol, çünkü o önceliktir. 2 - Aile. İyi uyum sağlamanız gerekir. 3 - Mali kazanç. Al Hilal, üçünü de bir arada yaşamama izin verdi.
Avrupa'da sanılanın aksine çok büyük bir kulüp. Fransa'daki PSG gibiyiz, yenilmeyen bir takımız.
Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarının üzerinden yirmi yıl geçmişti ve o kupayı kazanmak benim adıma heyecan vericiydi. Bugün baktığımda bu tercihin çok doğru olduğunu görebiliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi