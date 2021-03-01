01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılarda şampiyonluk sevinci yaşarken aynı zamanda gol kralı da olmuştu. Fransız futbolcu 1 sezon oynadıktan sonra 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'in yolunu tuttu. 35 yaşındaki oyuncu, tercihini neden bu yönde kullandığını yıllar sonra açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Bir dönem 'da da forma giyen ve oynadığı süre zarfı boyunca sarı kırmızılıların adeta sevgilisi olan , ayrılık sürecini anlattı.

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

Fransız golcü, konuşmasında Al Hilal'e gitmesinin sebebinin maddi olduğunu ifade etti. Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

" ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Bir yabancı olmama rağmen gol rekoru ve şampiyonlukla tamamlanan özel bir sezon geçirmiş, hedefime ulaşmıştım.

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

'deki başarısız serüvenin ardından Fransa dışında ilk defa bir başarı elde etmiştim.

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

Al Hilal'den transfer teklifi geldiğinde 33 yaşındaydım. Belli bir yaşta ekonomik sebepler çok daha önemli hale geliyor.

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

Her zaman, başarılı bir kariyer için birkaç şeyin içinde olması gerektiğini söylemişimdir;

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

1 - Futbol, çünkü o önceliktir. 2 - Aile. İyi uyum sağlamanız gerekir. 3 - Mali kazanç. Al Hilal, üçünü de bir arada yaşamama izin verdi.

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

Avrupa'da sanılanın aksine çok büyük bir kulüp. Fransa'daki gibiyiz, yenilmeyen bir takımız.

Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

'ni kazanmalarının üzerinden yirmi yıl geçmişti ve o kupayı kazanmak benim adıma heyecan vericiydi. Bugün baktığımda bu tercihin çok doğru olduğunu görebiliyorum."

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