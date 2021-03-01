Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ayrılığının sebebini açıkladı!

Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarının üzerinden yirmi yıl geçmişti ve o kupayı kazanmak benim adıma heyecan vericiydi. Bugün baktığımda bu tercihin çok doğru olduğunu görebiliyorum."

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