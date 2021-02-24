Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı sonrası kaleyi devralmasının ardından yaptığı kurtarışlarla takımının liderliğe yükselmesinde önemli pay sahibi olan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da en önemli gündem konularından bir tanesi de Fernando Muslera'nın sözleşmesi... Döndüğünden beri çıktığı 7 maçın da kazanılması sonrasında vazgeçilmezliği bir kez daha ortaya çıkan Uruguaylı kaleciye sakat olduğu dönemde yeni sözleşme önerildiği ancak menajerinin kabul etmediği ortaya çıktı. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında menajeri Daniel Fonseca ile iki kez görüşme yapıldığı, 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık teklif sunulduğu ve sözleşmesinde yer alan 5 bin euro'luk puan priminin de devam etmesi önerildiği öğrenildi.



2.8 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA OLMAZ!

Menajer Fonseca, yönetim ile yaptığı görüşmede Muslera'nın pandemi döneminde 575 bin euro'luk (maaşının yaklaşık yüzde 16'sı) bir indirim yaptığını söyledi. Yeni sözleşmede yüzde 20'ye kadar indirim yapabileceğini ancak 2 milyon 865 bin euro'dan daha fazlasını kabul edemeyeceği cevabını verdi. Yönetim, menajer Fonseca'ya bir kez daha çağrı yaptı ve görüşmek istediklerini iletti. Ünlü menajer ise son sözünü söylediğini, altında bir rakama görüşme yapmak istemediği iletti.

(Fotomaç)

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