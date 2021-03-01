Mostafa Mohamed Galatasaray'ı sırtlıyor! Sadece bir ayda...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten kadroya dahil ettiği Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılılarda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Mısırlı golcü 9 puana direkt etki ederken, 1.5 yıllık ücretini şimdiden karşıladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
BB Erzurumspor karşılaşmasına attığı iki golle damga vuran Mostafa Mohamed, takımına ligde tam 9 puanlık direkt katkı sağladı.
Mohamed, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Erzurum maçlarındaki golleriyle galibiyeti getirirken hem Galatasaray'ın liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de kulübünün 8.1 milyon TL başarı primi elde etmesini sağladı.
Mısırlı golcü sadece bu 3 maçta 1.5 yıllık ücretini çıkarttı. 2020-21 sezonunda yarım dönem için 400 bin dolar, 2021-22 sezonunda ise 725 bin dolar garanti ücrete forma giyen Mohamed, 1 milyon 125 bin dolarlık maliyetini, attığı gollerle Galatsaray'a kazandırdı. (Hürriyet)
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