01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Mostafa Mohamed Galatasaray'ı sırtlıyor! Sadece bir ayda...

Mohamed Cimbom'u sırtlıyor! Sadece bir ayda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'ın devre arası transfer döneminde 'ten kadroya dahil ettiği , sarı-kırmızılılarda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Mısırlı golcü 9 puana direkt etki ederken, 1.5 yıllık ücretini şimdiden karşıladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

karşılaşmasına attığı iki golle damga vuran , takımına ligde tam 9 puanlık direkt katkı sağladı.

Mohamed, Fenerbahçe, ve maçlarındaki golleriyle galibiyeti getirirken hem 'ın liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de kulübünün 8.1 milyon TL başarı primi elde etmesini sağladı.

Mısırlı golcü sadece bu 3 maçta 1.5 yıllık ücretini çıkarttı. 2020-21 sezonunda yarım dönem için 400 bin dolar, 2021-22 sezonunda ise 725 bin dolar garanti ücrete forma giyen Mohamed, 1 milyon 125 bin dolarlık maliyetini, attığı gollerle Galatsaray'a kazandırdı. (Hürriyet)

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