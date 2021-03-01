01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın sıradaki hedefi Ankaragücü

Cimbom'un sıradaki hedefi Ankaragücü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderliğe oturan Galatasaray, gözüne Ankaragücü'nü kestirdi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçta da galip gelerek kayıpsız devam etmek istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Puanını 57'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 27'nci haftayı da rakiplerini beklemeden lider tamamladı. Beşiktaş derbisindeki yenilginin ardından galibiyet serisine başlayan 'in öğrencileri, kazanılan her maçın ardından bir önceki maçı unutup yeni hedefe kilitleniyor. Sarı-kırmızılılar, şimdi ise Ankaragücü maçına odaklanmaya başladı. Takım, kritik Ankara deplasmanda da kayıp vermeden yoluna devam etmek istiyor.

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