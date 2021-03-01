Süper Lig'in lideri Galatasaray 27. haftada oynanan BB. Erzurumspor maçını da kazanarak 8'de 8 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımda sergilediği performans ve takıma kattığı pozitif hava ile dikkatleri üzerine çeken Arda Turan da sözleşme yenilemeye bir adım daha yaklaştı..