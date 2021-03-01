Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0'la geçen Galatasaray'da Belhanda'nın isteksiz oyununa taraftarlar tepki gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylı taraftarlar, Erzurumspor galibiyetiyle büyük bir coşku yaşadı. Özellikle iki gol atan Mohamed için sosyal medyada binlerce olumlu mesaj atılırken Belhanda ise isteksiz ve etkisiz futbolu ile bir o kadar şimşekleri çeken taraftaydı. Faslı futbolcu, 72. dakikada oyuna dahil olurken 18 dakikada 5 top kaybı yaptı ve bu kayıpların ikisi net pozisyona dönüştü. Bu durum taraftarları çileden çıkartırken, sarı-kırmızılılar Belhanda ile kesinlikle sözleşme yenilenmemesini talep etti.

İŞTE O TWEET'LERDEN BAZILARI:

* Younes Belhanda'ya verilen parayı zemine yatırsak daha faydalı olurdu.

* Bu futboluyla kendisiyle sözleşme yenilenirse Galatasaraylılığımı 1 ay askıya alırım.

* G.Saray tarihinin en kötü topçular listesine bile girebilir. Sıfır şaka...

* Belhanda'ya ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah...

* Girer girmez ilk kaptırdığı topta ölüm tehlikesi yaşadık. Arıza bu adam! Bıktık ondan...

* Bu takımda dünya umurunda olmayan gamsız bir tane topçu var. Gitsin artık.



Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan Belhanda ile devam etmeyi düşünmezken Faslı oyuncu, kulüp bakmaya başladı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ