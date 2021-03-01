01 Mart 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda yine tepki çekti!

Belhanda yine tepki çekti!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0'la geçen Galatasaray'da Belhanda'nın isteksiz oyununa taraftarlar tepki gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylı taraftarlar, Erzurumspor galibiyetiyle büyük bir coşku yaşadı. Özellikle iki gol atan Mohamed için sosyal medyada binlerce olumlu mesaj atılırken Belhanda ise isteksiz ve etkisiz futbolu ile bir o kadar şimşekleri çeken taraftaydı. Faslı futbolcu, 72. dakikada oyuna dahil olurken 18 dakikada 5 top kaybı yaptı ve bu kayıpların ikisi net pozisyona dönüştü. Bu durum taraftarları çileden çıkartırken, sarı-kırmızılılar Belhanda ile kesinlikle sözleşme yenilenmemesini talep etti.

İŞTE O TWEET'LERDEN BAZILARI:

* Younes Belhanda'ya verilen parayı zemine yatırsak daha faydalı olurdu.
* Bu futboluyla kendisiyle sözleşme yenilenirse Galatasaraylılığımı 1 ay askıya alırım.
* G.Saray tarihinin en kötü topçular listesine bile girebilir. Sıfır şaka...
* Belhanda'ya ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah...
* Girer girmez ilk kaptırdığı topta ölüm tehlikesi yaşadık. Arıza bu adam! Bıktık ondan...
* Bu takımda dünya umurunda olmayan gamsız bir tane topçu var. Gitsin artık.

Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan Belhanda ile devam etmeyi düşünmezken Faslı oyuncu, kulüp bakmaya başladı.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mohamed bulduğunu atıyor! Hiç affı yok Mohamed bulduğunu atıyor! Hiç affı yok
G.Saray'ın Mohamed planı belli oldu! İşte satılacağı tarih... G.Saray'ın Mohamed planı belli oldu! İşte satılacağı tarih...
Cimbom rekor tanımıyor! Cimbom rekor tanımıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör