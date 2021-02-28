Galatasaray'da Taylan Antalyalı sınırda!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da, Taylan Antalyalı gördüğü sarı kart sonrasında ceza sınırına geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Son haftalarda formasını Etebo'ya kaptıran Taylan Antalyalı maça 73. dakikada dahil oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 81. dakikada rakibin ayağına basınca sarı kart gördü. Taylan bu sezon 7. sarısını gördü ve ceza sınırına geldi.

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