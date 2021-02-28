28 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sınırda!

Taylan sınırda!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0 yenen 'da, Taylan Antalyalı gördüğü sarı kart sonrasında ceza sınırına geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Son haftalarda formasını Etebo'ya kaptıran Taylan Antalyalı maça 73. dakikada dahil oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 81. dakikada rakibin ayağına basınca sarı kart gördü. Taylan bu sezon 7. sarısını gördü ve ceza sınırına geldi.

Galatasaray sahasında kükredi! haberin devamı

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