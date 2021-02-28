Galatasaray'da Luyindama performansıyla göz kamaştırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da, Luyindama güzel bir oyun ortaya koyarken, 2. golün de asistini yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanya yenilgisi sonrası Donk'un yerine geçen Christian Luyindama formayı bırakmıyor. Kongolu stoper, son 3 lig maçına 11'de başlarken takımın en iyileri arasında yer aldı. Kasımpaşa ve Alanya maçlarında savunmada rakiplere geçit vermeyen 27 yaşındaki yıldız, Mostafa Mohamed'in attığı 2. golün asistini yaptı. Savunmadan gönderdiği uzun top nefis golün asisti olarak yazıldı.

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