27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçında Arda Turan direği geçemedi

Arda direği geçemedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 40. dakikasında , müthiş bir şut çekerken direği geçemedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda mücadelye ilk 112de başlayan ilk yarıda sergilediği futbolla beğeni kazanırken, bir topu da direkte patladı.

Tecrübeli oyuncunun 40. dakikada gole yaklaşırken, çektiği nefis şut direkten geri döndü.

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