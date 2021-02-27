Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında Etebo'nun yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan sarı kart gösterirken, sarı-kırmızılı futbolcuların bu karara yoğun itirazı oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)