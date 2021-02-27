27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçında Arda Turan direği geçemedi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Arda Turan, müthiş bir şut çekerken direği geçemedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda mücadelye ilk 112de başlayan Arda Turan ilk yarıda sergilediği futbolla beğeni kazanırken, bir topu da direkte patladı.
Tecrübeli oyuncunun 40. dakikada gole yaklaşırken, çektiği nefis şut direkten geri döndü.
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