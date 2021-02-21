21 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray havaya girdi! Liderliğini perçinledi

Cimbom havaya girdi! Liderliğini perçinledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz 'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

17 Ocak'tan bu yana ligde puan kaybetmiyor. Beşiktaş derbisinden bu yana sırasıyla Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Aytemiz ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, tüm maçları kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattı. 7 lig maçında 21 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, her maça ayrı ayrı bir final olarak takımı hazırlayıp, ana planın yanında rakibin oyun düzenini de göz önünde bulundurarak maç içerisinde hamle yaptı. Dün oynanan Alanyaspor maçında rakibe bilinçli olarak topu veren Galatasaray, hızlı oyun planını tercih edip savunmayı da sağlama aldıktan sonra zafere ulaştı.

MUSLERA FAKTÖRÜ

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bu sezonun ilk bölümünü kaçıran Fernando Muslera, Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapmıştı. Sarı-kırmızılılar o günden bu yana Süper Lig'de maç kaybetmezken, Muslera ile de galibiyet serisi yakaladı.

KİM FORMDAYSA ONA FORMA

Bu süreçte Fatih Terim'in forma adaleti de Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynadı. Sezonun yıldızı Taylan Antalyalı dahi gerektiğinde dinlendiriliyor. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında Taylan'ın yerine formda olan Etebo görev yaparken, Nijeryalı futbolcu iki maçta da önemli rol oynadı.

KAPTAN ARDA, BAŞARININ İKSİRİNİ AŞILADI

Galatasaray'da sezon başı Fatih Terim'in büyük isteğiyle kadroya katılan Arda Turan, aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü Florya'da geçiren futbolcu, yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında da büyük pay sahibi.

Aslan Alanya'da kükredi! haberin devamı

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