03 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Ankaragücü yenilgisinin ardından Arda Turan'dan flaş Kadıköy sözleri!

Arda'dan flaş Kadıköy sözleri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'da yenilgisinin ardından flaş açıklamalar peş peşe geliyor. , verilen kırmızı kart ve penaltı kararı sonrası hakemleri sert sözlerle eleştirdi. 'deki Fenerbahçe derbisinden örnek veren milli oyuncu, TFF ve MHK'ye de yüklendi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'ın takım kaptanlarından , mağlubiyetinin ardından hakemleri sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, özellikle 'in kırmızı kart gördüğü pozisyona isyan ederken, 'deki Fenerbahçe derbisinden örnek vererek TFF ve MHK'ye yüklendi.

Ankaragücü 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var."

"Bir dirsek olayı var. 'de ilk hafta rakip bize dirsek atınca penaltı, 'nun eli değince penaltı, Kadıköy'de 'a dirsek atılınca penaltı değil."

" topa vuruyor, kafasına geliyor, 'Önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacığım, tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam' diyorsun, devam ediyorsun. Luyindama'ya vuruluyor, kaş yaralıyor, yeterince tehlikeli olmuyor."

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