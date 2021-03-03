Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Ankaragücü yenilgisinin ardından Arda Turan'dan flaş Kadıköy sözleri!
Galatasaray'da Ankaragücü yenilgisinin ardından flaş açıklamalar peş peşe geliyor. Arda Turan, verilen kırmızı kart ve penaltı kararı sonrası hakemleri sert sözlerle eleştirdi. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinden örnek veren milli oyuncu, TFF ve MHK'ye de yüklendi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın takım kaptanlarından Arda Turan, Ankaragücü mağlubiyetinin ardından hakemleri sert sözlerle eleştirdi. Tecrübeli futbolcu, özellikle Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyona isyan ederken, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinden örnek vererek TFF ve MHK'ye yüklendi.
Arda Turan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var."
"Bir dirsek olayı var. Rize'de ilk hafta rakip bize dirsek atınca penaltı, Marcao'nun eli değince penaltı, Kadıköy'de Donk'a dirsek atılınca penaltı değil."
"Diagne topa vuruyor, kafasına geliyor, 'Önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacığım, tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam' diyorsun, devam ediyorsun. Luyindama'ya vuruluyor, kaş yaralıyor, yeterince tehlikeli olmuyor."
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