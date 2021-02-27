Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılıları sırtlamaya devam ediyor. Mısırlı forvet, parçalı formayla ligde 5 maça çıkarken bunların 4'ünde 5 gol atma başarısı gösterdi. Bu performans sonrasında Falcao'nun ilk 11'e girip giremeyeceği ise merak konusu oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)