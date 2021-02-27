27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao Galatasaray BB Erzurumspor maçında formasına kavuştu!

Falcao 56 gün sonra formasına kavuştu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında sahasında BB 'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Radamel , 56 gün sonra kadroda yer aldı. Kolombiyalı golcü, mücadelenin 86. dakikasında Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın tartışılan yıldızı Radamel , BB maçıyla birlikte uzun süre sonra bir lig karşılaşmasında kadroda yer aldı.

Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü, ilk 11'de olmasa da yedekler arasında yer alarak 56 gün aradan sonra takım kadrosunda kendine yer buldu.

Erzurumspor maçında kulübede görev bekleyecek olan son olarak 2 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçının kadrosuna alınmıştı.

Kolombiyalı forvet, maçın 86. dakikasında Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdi ve 56 gün sonra formasına kavuştu.

Mohamed tutulamıyor! Falcao'yu kulübeye hapsetti haberin devamı

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