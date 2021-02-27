Falcao Galatasaray BB Erzurumspor maçında formasına kavuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao, 56 gün sonra kadroda yer aldı. Kolombiyalı golcü, mücadelenin 86. dakikasında Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Radamel Falcao, BB Erzurumspor maçıyla birlikte uzun süre sonra bir lig karşılaşmasında kadroda yer aldı.
Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü, ilk 11'de olmasa da yedekler arasında yer alarak 56 gün aradan sonra takım kadrosunda kendine yer buldu.
Erzurumspor maçında kulübede görev bekleyecek olan Radamel Falcao son olarak 2 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçının kadrosuna alınmıştı.
Kolombiyalı forvet, maçın 86. dakikasında Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girdi ve 56 gün sonra formasına kavuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?