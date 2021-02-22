Muslera'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'da yeni sözleşme çok yakın...
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, yıllık ücretinde büyük bir fedakarlık yaptı. Sarı kırmızılılar, deneyimli kalecisi ile prensip anlaşmasına vardı ve yeni sözleşme için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)
Dünyayı kurtaran adam Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Taraftarların gözü kulağı ise yönetimde... Sarı-kırmızılılar bir an önce Uruguaylı eldivenin sözleşmesinin uzatılmasını isterken yöneticiler de boş durmuyor. 35 yaşındaki Muslera ile 2 yıllık yeni anlaşma yapılması planlanıyor. Pandemi sürecinde 575 bin euro indirim yapan ve şu an 3 milyon euro ücret alan başarılı kalecinin, bir büyük fedakarlık daha yaptığı 2 milyon 250 bin euro'ya 'evet' dediği öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve imzaların yakın olduğu bildirildi. (Fotomaç)
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