22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Muslera'dan büyük fedakarlık! Galatasaray'da yeni sözleşme çok yakın...

Büyük fedakarlık! Yeni sözleşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'ın başarılı file bekçisi , yıllık ücretinde büyük bir fedakarlık yaptı. Sarı kırmızılılar, deneyimli kalecisi ile prensip anlaşmasına vardı ve yeni sözleşme için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

Dünyayı kurtaran adam 'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Taraftarların gözü kulağı ise yönetimde... Sarı-kırmızılılar bir an önce Uruguaylı eldivenin sözleşmesinin uzatılmasını isterken yöneticiler de boş durmuyor. 35 yaşındaki Muslera ile 2 yıllık yeni anlaşma yapılması planlanıyor. Pandemi sürecinde 575 bin euro indirim yapan ve şu an 3 milyon euro ücret alan başarılı kalecinin, bir büyük fedakarlık daha yaptığı 2 milyon 250 bin euro'ya 'evet' dediği öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve imzaların yakın olduğu bildirildi. (Fotomaç)

Galatasaray'ın liderliğinde Muslera'nın eldivenleri var! Bu sezon en fazla...

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