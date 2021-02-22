22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'in forma adaleti başarıyı getirdi! Sezonun yıldızı dahi...

Terim'in adaleti! Sezonun yıldızı dahi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Son 7 haftada 7 galibiyet alan ve zirveye yerleşen 'da en önemli etken 'in her oyuncusuna forma şansı vermesi. Deneyimli çalıştırıcı, gerektiğinde sezonun yıldız oyuncusu 'yı bile dinlendirdi. İşte Terim'in adaleti...

dikenli yollardan geçerek, 7 zorlu maçın 7'sini de kazanıp şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. maçından büyük ders çıkaran sarı-kırmızılılar, her maçı ayrı bir final olarak görüp, maç maç hazırlanarak zafere ulaştı.

Bu süreçte 'in forma adaleti de Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynadı. Sezonun yıldızı dahi gerektiğinde dinlendirildi. ve maçlarında Etebo görev yaparken, Nijeryalı futbolcu iki maçta da önemli rol oynadı. (Fotomaç)

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