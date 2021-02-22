Galatasaray'da Fatih Terim'in forma adaleti başarıyı getirdi! Sezonun yıldızı dahi...

Son 7 haftada 7 galibiyet alan ve zirveye yerleşen Galatasaray'da en önemli etken Fatih Terim'in her oyuncusuna forma şansı vermesi. Deneyimli çalıştırıcı, gerektiğinde sezonun yıldız oyuncusu Taylan Antalyalı'yı bile dinlendirdi. İşte Terim'in adaleti...

Galatasaray dikenli yollardan geçerek, 7 zorlu maçın 7'sini de kazanıp şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Beşiktaş maçından büyük ders çıkaran sarı-kırmızılılar, her maçı ayrı bir final olarak görüp, maç maç hazırlanarak zafere ulaştı.

Bu süreçte Fatih Terim'in forma adaleti de Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynadı. Sezonun yıldızı Taylan dahi gerektiğinde dinlendirildi. Kasımpaşa ve Alanya maçlarında Etebo görev yaparken, Nijeryalı futbolcu iki maçta da önemli rol oynadı. (Fotomaç)

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