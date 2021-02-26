26 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Fernando Muslera Süper Lig'de 3. kez "dalya" diyecek

Muslera'nın dalya heyecanı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi , 'de maçı ile birlikte 300. maçına çıkacak. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi , 'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de yarın 'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, üçüncü kez "dalya" diyecek.

'nın ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 34 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında 'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına ise 2016-2017 sezonunun 34. haftasında 'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 10 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.

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299 MAÇIN 111'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 299 lig maçında 294 gol yedi.

Süper Lig maçlarının 111'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 188'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 26 kez de sarı kart gösterildi.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU

Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 299 Süper Lig maçının yanı sıra 39 , 19 , 7 ve 6 müsabakasında forma giydi.

Toplam 270 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla takip ediyor. 238 maçla üçüncü, ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI FUTBOLCU

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı KUpası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.

TAFFAREL VE MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Fernando Muslera, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre takımından ayrı kaldı.

Geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasında, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, 7 ayı aşkın süre takımdaki yerini alamadı.

Tecrübeli kaleci, bu sezonun 20. haftasına 20 Ocak'ta Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta formasına kavuştu.

YENİ SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Uzun süreli sakatlığının ardından tekrar kaledeki yerini alan Fernando Muslera, başarılı performansını devam ettiriyor.

Galatasaray, Uruguaylı kalecinin dönüşüyle Süper Lig'de oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Muslera, ligde forma giydiği 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapatırken, toplamda ise 3 gol yedi.

Tecrübeli file bekçisi, ligde kalesine gelen 30 şutun 27'sini kurtarma başarısı gösterdi.

BİR DE GOLÜ VAR

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra, sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

SezonMaçYediği golGol yemediği maçKırmızı kartSarı kartSüre (Dk.)
2011-2012392920143434
2012-2013333311122960
2013-201429251122586
2014-201532341142880
2015-20163346732970
2016-20173440923060
2017-201833331362970
2018-201933321212970
2019-202026191312274
2020-20217341630
TOPLAM29929411122626734


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