27 Şubat 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in hayali Premier Lig!
Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in arkadaşı Amr Zaki, 23 yaşındaki oyuncunun hayalinin Premier Lig olduğunu söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
2012-13 sezonunda Türkiye'de Elazığspor forması giyen eski Zamalekli futbolcu Amr Zaki, Mostafa Mohamed'le ilgili konuştu. 23 yaşındaki vatandaşı ile konuştuğunu bildiren Zaki, "Mostafa Mohamed'e iki sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da bana bunun tutkusu olduğunu ve Süper Lig'in Premier Lig için bir adım olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
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