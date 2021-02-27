27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in hayali Premier Lig!

Mohamed'in hayalini açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

Devre arasında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in arkadaşı Amr Zaki, 23 yaşındaki oyuncunun hayalinin olduğunu söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

2012-13 sezonunda Türkiye'de forması giyen eski Zamalekli futbolcu Amr Zaki, Mostafa Mohamed'le ilgili konuştu. 23 yaşındaki vatandaşı ile konuştuğunu bildiren Zaki, "Mostafa Mohamed'e iki sezon içinde 'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da bana bunun tutkusu olduğunu ve Süper Lig'in Premier Lig için bir adım olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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