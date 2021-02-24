24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Mısır'ın Zamalek ekibinde forma giyen golcü futbolcu Mohamed'i 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılıların aynı ligden bir oyuncuyu daha gözüne kestirdiği ve scout ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alan ve sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

Ara transfer döneminde yaptığı 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Aslan, gelecek sezon için çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

Cimbom, 'ın Zamalek ekibinden 1.5 yıllığına kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan 'in ardından transferde rotasını yeniden Mısır'a çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

ALIOU DIENG LİSTEYE GİRDİ

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin Aliou Dieng olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

SCOUT EKİBİ OLUMLU RAPOR VERDİ

'ın Mohamed'i izlediği sırada dikkat çeken Malili ön libero, El Ahly formasını giyiyor. Scout ekibinin 23 yaşındaki Dieng'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

FATİH TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR

12 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Tecrübeli hocanın da onay vermesi halinde resmi girişimler başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

El Ahly 2019 yılında Dieng'i transfer ederken Cezayir kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti

Bu sezon 16 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aliou Dieng'in piyasa değerinin 4 milyon Euro.

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