Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Mısır'ın Zamalek ekibinde forma giyen golcü futbolcu Mohamed'i 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılıların aynı ligden bir oyuncuyu daha gözüne kestirdiği ve scout ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alan ve sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ara transfer döneminde yaptığı 5 takviyeyle kadrosunu güçlendiren Aslan, gelecek sezon için çalışmalarına da şimdiden başladı.
Cimbom, Mısır'ın Zamalek ekibinden 1.5 yıllığına kiralanan ve performansıyla beğeni toplayan Mostafa Mohamed'in ardından transferde rotasını yeniden Mısır'a çevirdi.
ALIOU DIENG LİSTEYE GİRDİ
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların listesine giren son ismin Aliou Dieng olduğu ortaya çıktı.
SCOUT EKİBİ OLUMLU RAPOR VERDİ
Galatasaray'ın Mohamed'i izlediği sırada dikkat çeken Malili ön libero, El Ahly formasını giyiyor. Scout ekibinin 23 yaşındaki Dieng'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi.
FATİH TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR
12 kez Mali Milli Takımı'nın formasını giyen genç yıldız konusunda teknik direktör Fatih Terim'in kararı bekleniyor. Tecrübeli hocanın da onay vermesi halinde resmi girişimler başlayacak.
TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ
El Ahly 2019 yılında Dieng'i transfer ederken Cezayir kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti.
Bu sezon 16 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aliou Dieng'in piyasa değerinin 4 milyon Euro.
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