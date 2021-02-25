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GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: CAS'tan Galatasaray'a Nordin Amrabat müjdesi! Malaga...

CAS'tan G.Saray'a Amrabat müjdesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 'nın transferinde anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 'a 500 bin euro ödemesine karar verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İspanya 2. lig ekiplerinden 'nın Başkanı Jose Maria Munoz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ın 'a 500 bin euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı.

Kararın gerekçesi olarak ise, 2013-14 sezonunda Galatasaray'a transfer olan 'ın anlaşmasında yer alan "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uyulmaması olduğunu söyledi.

Jose Maria Munoz açıklamasında, "48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin Euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş." dedi.

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti. Malaga'da 6 ay oynayan Faslı oyuncu, ardından 8,4 milyon euro bonservis bedeliyle Watford'a transfer olmuştu.

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