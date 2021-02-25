25 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip! Sezon sonuna kadar...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek ekibinden 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Mısırlı golcüye Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. (Gs spor haberi)
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