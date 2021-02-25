25 Şubat 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip! Sezon sonuna kadar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek ekibinden 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Mısırlı golcüye Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.02.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 16:38
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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek ekibinden kiraladığı Mostafa Mohamed, kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip! Sezon sonuna kadar...

Sarı-kırmızılıların 2 milyon Euro karşılığından 1.5 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu için 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip! Sezon sonuna kadar...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınına yaptığı açıklamada Mohamed'in bonservisini bu yıl satın alacaklarını söylemişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip! Sezon sonuna kadar...

Cimbom'un Mohamed'in bonservisi için şimdiden harekete geçmesindeki en büyük etken ise Avrupa kulüplerinin Mısır golcüye ilgisi oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed'e Premier Lig'den talip! Sezon sonuna kadar...

CRYSTAL PALACE MOHAMED'E TALİP OLDU

Başta İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace olmak üzere Avrupa'dan birçok kulüp, 23 yaşındaki futbolcuya talip oldu.

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