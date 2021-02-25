Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sol bek arayışları hızlandı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi planlamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Fransız futbolcunun transferine onay verdi.
Galatasaray sol bek arıyor... Leipzig'ten kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sonunda bitiyor.
Tedbirini erken almak isteyen teknik direktör Fatih Terim ise deyim yerindeyse her taşın altını kaldırıp bakıyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine her gün yeni bir isim girerken, Fatih Terim'in özelliklerine uyan ismin Yasser Larouci olduğu ifade edildi.
Liverpool U20 takımında oynayan Jürgen Klopp'un zaman zaman A takıma aldığı 2001 doğumlu oyuncunun WytScout videoları tecrübeli hocayı çok etkiledi. Terim, genç oyuncunun durumunun takip edilmesini istedi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç sol bek için U18'den hocası Barry Lewtas "Agresif" ve "Yıldırım hızında" yorumunu yapmıştı. Hızlı oyuncuları seven Terim'in Saracchi'nin aksine daha agresif ve daha hızlı bir oyuncu aradığı biliniyordu.
Solda hücuma dönük de oynayabilen Yasser, iki kupa maçında Liverpool forması giyebildi. Alt liglerde ise toplamda 61 maça çıktı, 2 gol atıp, 6 asist yaptı.
(Fotomaç)
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