25 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sol bek arayışları hızlandı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi planlamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Fransız futbolcunun transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.02.2021

sol bek arıyor... 'ten kiralanan 'nin sözleşmesi sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi

Tedbirini erken almak isteyen teknik direktör ise deyim yerindeyse her taşın altını kaldırıp bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi

Sarı-kırmızılıların gündemine her gün yeni bir isim girerken, 'in özelliklerine uyan ismin olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi

takımında oynayan Jürgen Klopp'un zaman zaman A takıma aldığı 2001 doğumlu oyuncunun WytScout videoları tecrübeli hocayı çok etkiledi. Terim, genç oyuncunun durumunun takip edilmesini istedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç sol bek için U18'den hocası "Agresif" ve "Yıldırım hızında" yorumunu yapmıştı. Hızlı oyuncuları seven Terim'in Saracchi'nin aksine daha agresif ve daha hızlı bir oyuncu aradığı biliniyordu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi

KABUL EDECEK

1.8 milyon Euro Transfermarkt değeri bulunun futbolcuyla ilgili temaslar başlarken 'un sözleşme imzalamaması halinde Fransız sol bekle sözleşme imzalanacak. 'de kalmak istese de Larouci'nin iyi bir teklife 'Hayır' demeyeceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni sol beki Liverpool'dan! Fatih Terim onay verdi

Solda hücuma dönük de oynayabilen Yasser, iki kupa maçında forması giyebildi. Alt liglerde ise toplamda 61 maça çıktı, 2 gol atıp, 6 asist yaptı.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Süper Lig'in yıldızı G.Saray yolunda! Transfere sıcak bakıyor Süper Lig'in yıldızı G.Saray yolunda! Transfere sıcak bakıyor
G.Saray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti G.Saray'a Mısır'dan bir transfer daha! Ülkede büyük ses getirmişti
G.Saray'a Mohamed müjdesi! Albayrak açıkladı G.Saray'a Mohamed müjdesi! Albayrak açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör