Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç sol bek için U18'den hocası Barry Lewtas "Agresif" ve "Yıldırım hızında" yorumunu yapmıştı. Hızlı oyuncuları seven Terim'in Saracchi'nin aksine daha agresif ve daha hızlı bir oyuncu aradığı biliniyordu.