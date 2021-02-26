26 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yanıt!

Hakan Çalhanoğlu'dan Galatasaray'a yanıt!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımın listesinde olduğu iddia edilen , Galatasaray'ın paylaşımına yanıt verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da, gelecek sezon için transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılar ile İtalya Serie A devi Milan'ın 10 numarası 'nun adı da anılıyordu. Milli yıldız, Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına kalpli emoji yorumu yaptı.

İşte o paylaşım ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanıtı;

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