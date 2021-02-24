24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Claudinho Galatasaray'dan uzaklaşıyor

Claudinho G.Saray'dan uzaklaşıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Fatih Terim'in izleme listesine aldırdığı isimlerin başında gelen Claudinho her geçen gün Galatasaray'dan uzaklaşıyor...

'in izleme listesine aldırdığı isimlerin başında gelen Claudinho her geçen gün Galatasaray'dan uzaklaşıyor... Tecrübeli teknik adamın Belhanda'nın yerine düşündüğü sambacı için Ajax ve 'in Bragantino'nun kapısını çaldığı bildirildi. İki kulübün 24 yaşındaki 10 numarayı transfer etmeyi çok istediği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ifade edildi.
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