23 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson Fernandes'te sıkıntı yok

Gedson'da sıkıntı yok
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Gedson Fernandes'in durumu belli oldu. Portekizli yıldızın durumunun iyi olduğu kaydedildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Alanya maçının sonlarına doğru ağrıdan dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes'in durumu merak ediliyordu. 22 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Portekizli futbolcu, antrenmanlara çıkmaya başladı. 'in forma vermesi halinde bu hafta BB Erzurumspor karşılaşmasında da sahadaki yerini alabilecek.

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