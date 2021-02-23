23 Şubat 2021, Salı
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Galatasaray'da Gedson Fernandes'te sıkıntı yok
Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Gedson Fernandes'in durumu belli oldu. Portekizli yıldızın durumunun iyi olduğu kaydedildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Alanya maçının sonlarına doğru ağrıdan dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan Gedson Fernandes'in durumu merak ediliyordu. 22 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Portekizli futbolcu, antrenmanlara çıkmaya başladı. Fatih Terim'in forma vermesi halinde bu hafta BB Erzurumspor karşılaşmasında da sahadaki yerini alabilecek.
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