23 Şubat 2021, Salı

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Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

Galatasaray zorlu fikstürde 7'de 7 yaparak 21 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera ve Arda Turan, takımla toplantı gerçekleştirdi ve arkadaşlarını uyardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Cimbom, aralarında F.Bahçe, Alanya deplasmanları içeride Başakşehir karşılaşması gibi birçok kritik randevunun olduğu 7 maçlık virajda kayıp yaşamadı.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

Topladığı 21 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılıların önünde nispeten kolay bir fikstür var. Ancak geçmiş yıllarda da "Dereyi geçip çayda boğulan" bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

Takım kaptanları ve arkadaşlarıyla kısa toplantılar yaparak "Ligde kolay maç yok. Rehavet yok" uyarısı yaptı. Konsantrasyonun bozulmaması gerektiğini anlattılar.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

FATİH TERİM DE GÖRÜŞÜYOR
Takım kaptanları ve gibi teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerine bu konuda uyarılar yapıyor.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

Daha önce evlerinde kaybettikleri kritik puanları hatırlatan İmparator, "Benzer hatalar yaparsak yakaladığımız küçük avantajı kendi ellerimizle rakiplerimize veririz. Aynı ciddiyetle yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

Sarı-kırmızılı futbolcuların da antrenmanlardaki hırslı hali bir konsantrasyon kaybı yaşanmayacağının göstergesi gibi. Florya'dan her idmanda kemik sesleri yükseliyor.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

ÇOK ATIYOR AZ YİYOR
, 7 maçlık seri yakalarken rakip ağları 16 defa sarstı. 2.28'lik bir ortalama tutturdu.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan'dan takıma toplantı: Rehavete kapılmak yok

Kalesinde ise 3 gol gördü. Hücumda Mostafa ve Onyekuru etkisini gösterdi, kalede ise devleşti. (Fotomaç)

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