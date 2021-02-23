23 Şubat 2021, Salı
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Galatasaray'da Etebo geri döndü! Performansıyla...
Galatasaray'da ilk yarı gösterdiği performansla sınıfı geçemeyen Etebo, son 2 maçtaki performansıyla ise parmak ısırttı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Etebo ilk devrede etkili bir görüntü çizememişti. Devre arasında adı 'gönderilecekler' arasında yer alan tecrübeli futbolcu TFF yabancı kuralını 14'ten 16'ya esnetince takımda tutulmuştu. Bu tip oyuncularından verim almayı bilen teknik direktör Fatih Terim sayesinde yeniden kendini bulan Etebo son 2 maçtaki performansıyla Taylan Antalyalı'yı aratmadı. Şimdi herkesin ümidini kestiği yıldız ismin bonservisinin Stoke City'den alınması dahi konuşuluyor.
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