23 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Otavio’da Milan rakip oldu

Otavio’da rakip çıktı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Galatasaray'ın ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Otavio ile ilgilendiği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılara bu transferde ekibi Milan rakip oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Otavio'yu Milan'ın istediğini iddia etti. 'nun sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Brezilyalı 10 numara için devinin karşısında çok ciddi rakiplerin olduğu belirtildi. Otavio'nun taliplerinden birisi de Galatasaray... Portekiz basını, Porto'dan kazandığı rakamı ikiye katlayan bir teklif aldığını yazmıştı. (Fotomaç)

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