Galatasaray'ın uçaktan paylaştığı sevinç fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı! Younes Belhanda...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, zorlu Aytemiz Alanya deplasmanı 1-0 kazanarak liderliğini sürdürmüştü. Mücadelenin ardından futbolcular toplu olarak galibiyet pozu verdiler. Uçakta çekilen bu görüntüde bir ayrıntı dikkat çekti. İşte Belhanda ile ilgili o ayrıntı...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Antalya Belek'te 3 gün kamp yapan sarı kırmızılı ekip, mücadelede zorlansa da Emre Kılınç'ın attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, futbolcular yer aldı.

BELHANDA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan Galatasaray'ın paylaştığı bu pozda yıldız futbolcu Younes Belhanda yer almadı.

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