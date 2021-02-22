22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın uçaktan paylaştığı sevinç fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı! Younes Belhanda...

O fotoğraftaki dikkat çeken Belhanda detayı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 25. haftasında , zorlu Aytemiz Alanya deplasmanı 1-0 kazanarak liderliğini sürdürmüştü. Mücadelenin ardından futbolcular toplu olarak galibiyet pozu verdiler. Uçakta çekilen bu görüntüde bir ayrıntı dikkat çekti. İşte ile ilgili o ayrıntı...

'in 25. haftasında , Süper Lig'in güçlü ekiplerinden 'a konuk oldu. Antalya 'te 3 gün kamp yapan sarı kırmızılı ekip, mücadelede zorlansa da 'ın attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta, futbolcular yer aldı.

BELHANDA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan Galatasaray'ın paylaştığı bu pozda yıldız futbolcu yer almadı.

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