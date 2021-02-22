Galatasaray'ın liderliğinde Muslera'nın eldivenleri var! Bu sezon en fazla...
Süper Lig'in 26. haftasını da lider kapatan Galatasaray'da, son dönemlerdeki çıkışta Fernando Muslera'nın parmağı var. Son 31 şutun 27'sini önleyen deneyimli kaleci, Alanyaspor maçında da bu sezon en fazla kurtarış yaptığı müsabakayı oynadı. | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)
Fernando Muslera, G.Saray'ın kalesinde tam anlamıyla duvar ördü. Uzun sakatlığının ardından Denizli maçıyla sahalara dönen Uruguaylı eldiven, cumartesi akşamı oynanan Alanyaspor maçına da kurtarışlarıyla damga vurdu. Deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda geriye yaslandı. Bu dakikalarda Muslera sahneye çıktı. Tam 6 net kurtarış yapan tecrübeli kaleci, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı ve galibiyetin de mimarı oldu.
BAŞARININ SIRRI; ÇALIŞMAK
Muslera bu sezon 7 lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken G.Saray bu maçların 7'isinden de galibiyetle ayrıldı. Çıktığı 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı, diğer 3'ünde ise sadece 3 gol yedi. Muslera'nın kaleyi koruduğu maçlarda G.Saray'ın maç başına gol yeme ortalaması 0.4 oldu. 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bu başarısının altında çok çalışmak yatıyor. Öyle ki Haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera rehabilitasyon döneminde bile idman yapmayı bırakmadı.
LİSANS ÇIKARILMASINI İSTEDİ
Koltuk değnekleriyle yazın Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelip Fadıl Koşutan ile birlikte el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Bu profesyonel tavırdan etkilenen Fatih Terim, yetişmeyeceğini bilse de takıma örnek olması adına sezonun ilk yarısında Muslera'ya lisans çıkarttı. Annesini kaybettiği süreçte dahi ülkesinde özel çalışmalarına devam eden Uruguaylı'nın dönüşü muhteşem oldu. Muslera sergilediği performansla Galatasaray'ın liderliğinde başrolü oynadı.
AHTAPOT GİBİYDİ
Muslera bir övgü de Alanyaspor Kaptanı Efecan Karaca'dan geldi. İkinci yarı yüzde 80 oranda topa olduklarını belirten Efecan, "Çok iyi mücadele ettik ama Muslera'ya takıldık. Sahada kendisini tebrik ettim. Gerçekten Ahtapot gibiydi" dedi.
(Fotomaç / Savaş Çorlu)
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