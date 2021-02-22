22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın liderliğinde Muslera'nın eldivenleri var! Bu sezon en fazla...

Liderlikte Muslera'nın eldivenleri var! Şampiyonluk modunu açtı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 26. haftasını da lider kapatan 'da, son dönemlerdeki çıkışta 'nın parmağı var. Son 31 şutun 27'sini önleyen deneyimli kaleci, maçında da bu sezon en fazla kurtarış yaptığı müsabakayı oynadı. | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

, G.Saray'ın kalesinde tam anlamıyla duvar ördü. Uzun sakatlığının ardından maçıyla sahalara dönen eldiven, cumartesi akşamı oynanan maçına da kurtarışlarıyla damga vurdu. Deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda geriye yaslandı. Bu dakikalarda sahneye çıktı. Tam 6 net kurtarış yapan tecrübeli kaleci, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçını oynadı ve galibiyetin de mimarı oldu.

BAŞARININ SIRRI; ÇALIŞMAK

Muslera bu sezon 7 lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken G.Saray bu maçların 7'isinden de galibiyetle ayrıldı. Çıktığı 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı, diğer 3'ünde ise sadece 3 gol yedi. Muslera'nın kaleyi koruduğu maçlarda G.Saray'ın maç başına gol yeme ortalaması 0.4 oldu. 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bu başarısının altında çok çalışmak yatıyor. Öyle ki Haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera rehabilitasyon döneminde bile idman yapmayı bırakmadı.

Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü karantinası biten Halil Dervişoğlu takımla çalıştı!

LİSANS ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Koltuk değnekleriyle yazın 'ne gelip ile birlikte el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Bu profesyonel tavırdan etkilenen , yetişmeyeceğini bilse de takıma örnek olması adına sezonun ilk yarısında Muslera'ya lisans çıkarttı. Annesini kaybettiği süreçte dahi ülkesinde özel çalışmalarına devam eden Uruguaylı'nın dönüşü muhteşem oldu. Muslera sergilediği performansla 'ın liderliğinde başrolü oynadı.

AHTAPOT GİBİYDİ

Muslera bir övgü de Alanyaspor Kaptanı 'dan geldi. İkinci yarı yüzde 80 oranda topa olduklarını belirten Efecan, "Çok iyi mücadele ettik ama Muslera'ya takıldık. Sahada kendisini tebrik ettim. Gerçekten gibiydi" dedi.

(Fotomaç / Savaş Çorlu)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Büyük fedakarlık! Yeni sözleşme... Büyük fedakarlık! Yeni sözleşme...
Terim'in adaleti! Sezonun yıldızı dahi... Terim'in adaleti! Sezonun yıldızı dahi...
7 maddede G.Saray'ın liderlik formülü! 7 maddede G.Saray'ın liderlik formülü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör