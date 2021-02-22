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Galatasaray'da Falcao ve Feghouli'nin son durumu ne?

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri 'Sabah Sporu' programında değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da Falcao ve Feghouli artık kadroda yer alacaktır. Feghouli'nin gelişi ile Mohamed'in performansı yükselecektir." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
22.02.2021
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