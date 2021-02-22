22 Şubat 2021, Pazartesi
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Galatasaray - 2.50
Son dakika: Şampiyonluk oranları güncellendi!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı ile tamamlanacak. Bu müsabaka öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları.
Süper Lig'de Ankaragücü-Rizespor maçı hariç 26. hafta maçları oynandı. Zirve yarışının iddialı ekiplerinden Beşiktaş, haftayı bay geçen takım oldu. Ligdeki şampiyonluk yarışı kıyasıysa sürerken oranlar da güncellendi.
İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
Galatasaray - 2.50
Fenerbahçe - 2.50
Beşiktaş - 3.00
Trabzonspor - 11.00
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