22 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranları güncellendi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 26. hafta - maçı ile tamamlanacak. Bu müsabaka öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. İşte , , ve 'un oranları.

'de - maçı hariç 26. hafta maçları oynandı. Zirve yarışının iddialı ekiplerinden , haftayı bay geçen takım oldu. Ligdeki şampiyonluk yarışı kıyasıysa sürerken oranlar da güncellendi.

İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

- 2.50
- 2.50
Beşiktaş - 3.00
- 11.00

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