Süper Lig'de Ankaragücü-Rizespor maçı hariç 26. hafta maçları oynandı. Zirve yarışının iddialı ekiplerinden Beşiktaş, haftayı bay geçen takım oldu. Ligdeki şampiyonluk yarışı kıyasıysa sürerken oranlar da güncellendi.

İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Galatasaray - 2.50

Fenerbahçe - 2.50

Beşiktaş - 3.00

Trabzonspor - 11.00

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