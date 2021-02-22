7 maddede Galatasaray'ın zirve formülü! Fatih Terim, Muslera, Onyekuru ve Mohamed...
Süper Lig'de zirveye yerleşen ve şampiyonluk yolunda rakipleriyle puan farkını 3'e çıkaran Galatasaray'ın, bu başarısının sırrı belli oldu. Aslan, Muslera'yla kalesine duvar örüp, Mostafa Mohamed ve Onyekuru'yla gol sorununu çözdü. İşte 7 maddede sarı kırmızılıların zirve formülü...
Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray ligde liderliğini korumayı başardı. İşte sarı-kırmızılı takımın zirvede kalmasını sağlayan detaylar:
1- Beşiktaş yenilgisi sonrası kaleyi devralan Fernando Muslera etkisini gösterdi. Ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi bu periyotta sadece 3 gol yedi.
2- Fatih Terim'in istediği takviyeleri sarı-kırmızılı yönetim gerçekleştirdi. Ara transferde takıma katılan 4 futbolcu, Alanya'da ilk 11'deydi.
FORMA REKABETİ BAŞARIYI KÖRÜKLEDİ
3- Yeni transferleri ile gençleşen sarı-kırmızılılarda Onyekuru-Mohamed ikilisiyle gol sorunu çözüldü. Yedlin de Alanya'da Emre Kılınç'a asist yaptı.
4- Terim takım içinden oyuncu kazanmaya devam etti. Stoperde Luyindama ve ön liberoda Etebo son 2 maçta Aslan'ın en iyileriydi.
5- Forma rekabeti ve Fatih Terim'in adaleti başarıyı getirdi. Maç sonlarında oynayan oynamayan tüm oyuncuların birlikte verdiği zafer fotoğrafı, takım olmanın özeti.
YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA DOPİNG
6- Galatasaray, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışından Belek'te 3 gün kampa girerek etkilenmedi. Takım iyi şartlarda çalıştı.
7- Teknik heyet kadar yönetim de Alanya deplasmanını ciddiye aldı. Futbolculara Alanyaspor galibiyetinden dolayı özel prim verilecek. (Sabah / Mehmet Özcan)
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