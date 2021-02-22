22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

7 maddede Galatasaray'ın zirve formülü! Fatih Terim, Muslera, Onyekuru ve Mohamed...

7 maddede G.Saray'ın liderlik formülü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 Giriş Tarihi: 22.02.2021

'de zirveye yerleşen ve şampiyonluk yolunda rakipleriyle puan farkını 3'e çıkaran Galatasaray'ın, bu başarısının sırrı belli oldu. Aslan, 'yla kalesine duvar örüp, Mostafa ve 'yla gol sorununu çözdü. İşte 7 maddede sarı kırmızılıların zirve formülü...

'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray ligde liderliğini korumayı başardı. İşte sarı-kırmızılı takımın zirvede kalmasını sağlayan detaylar:

1- yenilgisi sonrası kaleyi devralan Fernando etkisini gösterdi. Ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi bu periyotta sadece 3 gol yedi.

2- 'in istediği takviyeleri sarı-kırmızılı yönetim gerçekleştirdi. Ara transferde takıma katılan 4 futbolcu, Alanya'da ilk 11'deydi.

FORMA REKABETİ BAŞARIYI KÖRÜKLEDİ

3- Yeni transferleri ile gençleşen sarı-kırmızılılarda - ikilisiyle gol sorunu çözüldü. Yedlin de Alanya'da 'a asist yaptı.

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4- Terim takım içinden oyuncu kazanmaya devam etti. Stoperde ve ön liberoda son 2 maçta Aslan'ın en iyileriydi.

5- Forma rekabeti ve Fatih Terim'in adaleti başarıyı getirdi. Maç sonlarında oynayan oynamayan tüm oyuncuların birlikte verdiği zafer fotoğrafı, takım olmanın özeti.

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA DOPİNG

6- Galatasaray, 'u etkisi altına alan kar yağışından 'te 3 gün kampa girerek etkilenmedi. Takım iyi şartlarda çalıştı.

7- Teknik heyet kadar yönetim de Alanya deplasmanını ciddiye aldı. Futbolculara Alanyaspor galibiyetinden dolayı özel prim verilecek. (Sabah / )

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