22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan işbaşında! Önemli rol oynadı

Galatasaray'da Arda Turan işbaşında!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'da sezon başında 'in ısrarla istediği , kadroya dahil oldu. Vaktinin büyük bir bölümünü 'da geçiren milli oyuncu, sarı kırmızılıların çıkışında en önemli pay sahiplerinden biri haline geldi.

Sezon başında 'in ısrarlı talebiyle kadroya katılan , aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü 'da geçiren futbolcu, özellikle yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında ve 'ın çıkışında büyük pay sahibi oldu. Teknik heyet ve futbolcular arasında köprü vazifesi gören Arda Turan, çekirdek aile ortamının oluşmasını sağladı.

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