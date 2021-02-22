Galatasaray'da Arda Turan işbaşında! Önemli rol oynadı

Galatasaray'da sezon başında Fatih Terim'in ısrarla istediği Arda Turan, kadroya dahil oldu. Vaktinin büyük bir bölümünü Florya'da geçiren milli oyuncu, sarı kırmızılıların çıkışında en önemli pay sahiplerinden biri haline geldi.

Sezon başında Fatih Terim'in ısrarlı talebiyle kadroya katılan Arda Turan, aile ortamının kurulmasında çok önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük bölümünü Florya'da geçiren futbolcu, özellikle yeni transferlerin adaptasyon sürecinin tamamlanmasında ve Galatasaray'ın çıkışında büyük pay sahibi oldu. Teknik heyet ve futbolcular arasında köprü vazifesi gören Arda Turan, çekirdek aile ortamının oluşmasını sağladı.

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