22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray son bir ayda tavan yaptı! Fatih Terim'in kariyerinde böylesi yok...

Galatasaray son bir ayda tavan yaptı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

yönetiminde , son 1 ayda aldığı üst üste galibiyetlerle ligin zirvesine yerleşti. Son olarak sarı kırmızılılar 1-0 galip geldiği maçında, Fatih Terim yönetimindeki en az topla oynadığı maçı oynadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Teknik direktör yönetiminde iyi başladığı sezonda dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, son 1 aylık süreçte gösterdiği performansla ligin zirvesine yerleşti. 'deki son mağlubiyetini 19. haftadaki derbisinde yaşayan , sonrasındaki 7 maçtan da 3 puan çıkarmayı başardı.

Galatasaray, 'u 1-0 yendi ama ikinci yarıdaki futboluyla bir rekora da imza attı. Topu rakibe verip sadece kalesini savunan sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerindeki en az topa sahip olma oranıyla oynadı. 22 Aralık 2017 tarihinden bu yana Galatasaray maçları dahil hiçbir rakibi karşısında yüzde 40'ın altında topla oynamamıştı. Aynı tarihten bu yana Galatasaray'ın 200'den az isabetli pas yaptığı hiçbir maç olmamıştı.

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