Galatasaray son bir ayda tavan yaptı! Fatih Terim'in kariyerinde böylesi yok...

Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, son 1 ayda aldığı üst üste galibiyetlerle ligin zirvesine yerleşti. Son olarak sarı kırmızılılar 1-0 galip geldiği Alanyaspor maçında, Fatih Terim yönetimindeki en az topla oynadığı maçı oynadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberi)

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde iyi başladığı sezonda dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, son 1 aylık süreçte gösterdiği performansla ligin zirvesine yerleşti. Süper Lig'deki son mağlubiyetini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 maçtan da 3 puan çıkarmayı başardı.

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 yendi ama ikinci yarıdaki futboluyla bir rekora da imza attı. Topu rakibe verip sadece kalesini savunan sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerindeki en az topa sahip olma oranıyla oynadı. 22 Aralık 2017 tarihinden bu yana Galatasaray Avrupa kupası maçları dahil hiçbir rakibi karşısında yüzde 40'ın altında topla oynamamıştı. Aynı tarihten bu yana Galatasaray'ın 200'den az isabetli pas yaptığı hiçbir maç olmamıştı.

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