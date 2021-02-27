27 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed'den maç sonunda flaş açıklamalar! "Lakabım..."

Mohamed'den maç sonu flaş açıklamalar! Lakabım...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı formayla 2 golün altında da imzası olan , karşılaşmaya damga vurdu. Mısırlı golcü, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

'in 27. haftasında , sahasında ağırladığı 'u yeni transfer 'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da parmak ısırttı.

Galibiyetin ardından attığı gollerle maça damga vuran Mısırlı golcü Mostafa Mohamed açıklamalarda bulundu.

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Mostafa Mohamed, "Öncelikle Galatasaray camiasını tebrik etmek istiyorum. İyi bir galibiyet aldık. Golden ziyade takımın kazanması benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.

LAKABI: ANAKONDA

Lakabı sorulan 23 yaşındaki golcü, 'Anakonda' cevabını verdi.

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