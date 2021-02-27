Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı formayla 2 golün altında da imzası olan Mostafa Mohamed, karşılaşmaya damga vurdu. Mısırlı golcü, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Erzururumspor'u yeni transfer Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da parmak ısırttı.

Galibiyetin ardından attığı gollerle maça damga vuran Mısırlı golcü Mostafa Mohamed açıklamalarda bulundu.

Mostafa Mohamed, "Öncelikle Galatasaray camiasını tebrik etmek istiyorum. İyi bir galibiyet aldık. Golden ziyade takımın kazanması benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.

LAKABI: ANAKONDA

Lakabı sorulan 23 yaşındaki golcü, 'Anakonda' cevabını verdi.

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