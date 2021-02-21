21 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Corona virüsü karantinası biten Halil Dervişoğlu takımla çalıştı!

Karantinası biten Halil Dervişoğlu takımla çalıştı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılan , 27. hafta hazırlıklarını yaptığı çalışma ile sürdürdü. Corona virüsü karantinası biten , takımla çalışmalara katıldı.

, resmi internet sitesi aracılığı ile 27. hafta hazırlıklarının yapıldığı idman raporunu ve antrenman görsellerini yayınladı. galibiyeti ile liderliğini sürdüren Galatasaray'da takımla çalışmalara katıldı. Genç futbolcu corona virüsü salgınına yakalanmıştı.

İşte yapılan açıklama;

", 'in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas oyunları ve ardından dar alan oyunlar üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığı yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş programı dahilinde özel bir çalışma yaptı.

Covid-19 hastalık süreci atlatan, karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan Halil Dervişoğlu takımla çalıştı. ve , tedavilerinin ardından salonda kuvvet, sahada koşu çalışmalarına başladı. Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Salı günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek."




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