Son dakika: Galatasaray'da Corona virüsü karantinası biten Halil Dervişoğlu takımla çalıştı!
Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, 27. hafta hazırlıklarını yaptığı çalışma ile sürdürdü. Corona virüsü karantinası biten Halil Dervişoğlu, takımla çalışmalara katıldı.
Galatasaray, resmi internet sitesi aracılığı ile 27. hafta hazırlıklarının yapıldığı idman raporunu ve antrenman görsellerini yayınladı. Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile liderliğini sürdüren Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takımla çalışmalara katıldı. Genç futbolcu corona virüsü salgınına yakalanmıştı.
İşte yapılan açıklama;
"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas oyunları ve ardından dar alan oyunlar üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığı yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş programı dahilinde özel bir çalışma yaptı.
Covid-19 hastalık süreci atlatan, karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan Halil Dervişoğlu takımla çalıştı. Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salonda kuvvet, sahada koşu çalışmalarına başladı. Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Salı günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek."
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