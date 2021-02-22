Galatasaray savunmadan rakipsiz! Ligin en az gol yiyen takımı

Süper Lig'in 26. haftasını kapatırken sadece 19 gol yiyen Galatasaray, bu konuda da lider konumunda. Sarı kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde adeta kalesine duvar ördü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

Sezon başından bu yana savunma performansıyla dikkati çeken Galatasaray, 26. haftayı da ligin en az gol yiyen takımı olarak kapattı. 25 karşılaşmada 50 kez fileleri havalandırarak ligin en çok gol atan takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, savunma performansıyla ise rakipsiz konumda... Ligde çıktığı 25 müsabakada topu 19 kez ağlarında gören Galatasaray, bu alanda ikinci durumdaki Alanyaspor ve Trabzonspor'a göre 5 gol daha az yedi.

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