22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray savunmadan rakipsiz! Ligin en az gol yiyen takımı

G.Saray savunmada rakipsiz!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 26. haftasını kapatırken sadece 19 gol yiyen , bu konuda da lider konumunda. Sarı kırmızılılar, yönetiminde adeta kalesine duvar ördü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi ( haberleri)

Sezon başından bu yana savunma performansıyla dikkati çeken , 26. haftayı da ligin en az gol yiyen takımı olarak kapattı. 25 karşılaşmada 50 kez fileleri havalandırarak ligin en çok gol atan takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, savunma performansıyla ise rakipsiz konumda... Ligde çıktığı 25 müsabakada topu 19 kez ağlarında gören Galatasaray, bu alanda ikinci durumdaki ve 'a göre 5 gol daha az yedi.

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