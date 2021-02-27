Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Mohamed'in opsiyon maddesine değinen Terim, "Bir sorun olacağını sanmıyorum. Yönetim bu konuyu halleder" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u sahasında 2-0 deviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki opsiyon maddesine değinen deneyimli teknik adam, "Bu tabii zaman içerisinde bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey. Herkesin olaya sıcak baktığı, sıcak yaklaştığı ortada. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu bir yönetim kararıdır, ona da zaman vardır. Durumdan sadece onun adına sevinelim, hep atmasını isteyelim. Öbür konuları yönetim halleder." şeklinde konuştu.

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