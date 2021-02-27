27 Şubat 2021, Cumartesi

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Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması! Sözleşmesi...

Terim'den Mohamed açıklaması! Sözleşmesindeki opsiyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Mohamed'in opsiyon maddesine değinen Terim, "Bir sorun olacağını sanmıyorum. Yönetim bu konuyu halleder" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 27. haftasında 'u sahasında 2-0 deviren 'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'in sözleşmesindeki opsiyon maddesine değinen deneyimli teknik adam, "Bu tabii zaman içerisinde bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey. Herkesin olaya sıcak baktığı, sıcak yaklaştığı ortada. Orada bir sorun olacağını sanmıyorum. Bu bir yönetim kararıdır, ona da zaman vardır. Durumdan sadece onun adına sevinelim, hep atmasını isteyelim. Öbür konuları yönetim halleder." şeklinde konuştu.

Terim'den Falcao ve Feghouli sözleri! haberin devamı

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