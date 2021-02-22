22 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Ronald Jordan Hunter ile yollarını ayırdı!

G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

Kadrosuna 'ı katan 'nda bir de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırdı. | Son dakika haberleri (GS spor haberi)

ING Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir sezon geçiren 'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, ABD'li basketbolcu ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ronald Jordan Hunter ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir." denildi.

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