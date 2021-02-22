ING Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, ABD'li basketbolcu Ronald Jordan Hunter ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ronald Jordan Hunter ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir." denildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ