Galatasaray Pierre Jackson transferini duyurdu!
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını duyurdu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray resmi internet sitesinden erkek basketbol takımına transfer yapıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı takım, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Pierre Jackson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
29 Ağustos 1991 tarihinde Las Vegas'ta doğan 1,80 boyundaki oyun kurucu, profesyonel kariyerine 2013 yılında NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Idaho Stampede'de başladı. Öncesinde Philadelphia 76'ers tarafından 2. tur, 42. sıradan draft edilen Jackson, Avrupa'daki ilk deneyimini Fransa'nın ASVEL takımında yaşamak üzere sözleşme imzaladı ancak Fransız ekibinden sezon başında ayrıldı.
Kısa süreli Avrupa deneyiminin ardından Idaho'ya dönen Pierre Jackson, Texas Legends karşısında kaydettiği 58 sayı ile ligde bir maçta en fazla sayı atma rekorunu Morris Almond'un elinden aldı (53). 2014 yılının başında ABD'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Jackson, sezon sonunda Türkiye'den ayrılarak tekrar Idaho Stampede takımına döndü.
Jackson bundan sonra sırasıyla Cedevita, , Texas Legends, Dallas Mavericks, Maccabi Tel Aviv, Beijing Fly Dragons, Shenzhen Leopards ve South Bay Lakers formaları giydi.
Maccabi Tel Aviv ile İsrail Ligi ve kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncu iki kez NBA G-League All Star takımına seçildi.
Pierre Jackson'a Galatasaray forması altında başarılar dileriz.
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