17 Şubat 2021, Çarşamba

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Galatasaray Marcao'nun alternatifini buldu! 'Yeni Çağlar' Aslan olacak

Marcao'nun alternatifi hazır! 'Yeni Çağlar' Aslan olacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

'de lider konumda bulunan , sezon sonu planlamalarını da şimdiden yapıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni transferleri için kaynak yaratabilecek tek oyuncu olarak görülen 'nun satılması durumunda yerine gelebilecek isim için de bir aday belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi ( haberi)

Gelecek sezon transfer için bütçe yaratabilmek için mutlaka oyuncu satması gereken 'da gözler 'nun üzerinde… Çünkü iyi şartlarda satılabilecek tek oyuncu olarak yıldız öne çıkıyor. Ancak de elindeki en değerli oyuncusunu kaybetmeden önce gardını almak istiyor.

Bu nedenle gözü 'ta oynayan 'te... ekibinde "Yeni Çağlar" olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in, "6-7 milyon euro harcamak gerekebilir. Ancak Marcao'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu" dediği öğrenildi.

(Fotomaç)

Terim'e büyük övgü! haberin devamı

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