Galatasaray Marcao'nun alternatifini buldu! 'Yeni Çağlar' Aslan olacak
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon sonu planlamalarını da şimdiden yapıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni transferleri için kaynak yaratabilecek tek oyuncu olarak görülen Marcao'nun satılması durumunda yerine gelebilecek isim için de bir aday belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Gelecek sezon transfer için bütçe yaratabilmek için mutlaka oyuncu satması gereken Galatasaray'da gözler Marcao'nun üzerinde… Çünkü iyi şartlarda satılabilecek tek oyuncu olarak Brezilyalı yıldız öne çıkıyor. Ancak Terim de elindeki en değerli oyuncusunu kaybetmeden önce gardını almak istiyor.
Bu nedenle gözü Freiburg'ta oynayan Keven Schlotterbeck'te... Alman ekibinde "Yeni Çağlar" olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Terim'in, "6-7 milyon euro harcamak gerekebilir. Ancak Marcao'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu" dediği öğrenildi.
(Fotomaç)
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