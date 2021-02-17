17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da kontratlar masada!

Kontratlar masada!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

Sarı-kırmızılılarda 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Öncelik ve Belhanda’ya verildi. İşte detaylar...

Aslan bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan gözler sözleşmesi bitecek 14 futbolcuya çevrildi. , Donk, , Linnes, Şener, Emre Taşdemir, Belhanda ve Emre ile 'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kiralık futbolculardan Saracchi, Gedson, Etebo, Onyekuru ve de hazirana kadar kulüpte kalacak. Muslera ve Belhanda'ya öncelik verildi ve indirimli yeni sözleşme yapılacak. Arda, Donk, Onyekuru'nun kalmasına kesin gözle bakılıyor. Diğer isimlerin durumu farklı.

LINNES VE ŞENER YOLCU
Sağ beke Omar ve Yedlin'i alan Aslan, Şener ve Linnes ile yolları ayıracak. Düşük maaşlı Ömer ve Taşdemir'le devam edilecek. Akbaba'da ise indirim yapılacak. Saracchi, Gedson, Etebo ve Halil Dervişoğlu'nun takımda kalması ise beklenmiyor.

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