Galatasaray'da kontratlar masada!

Sarı-kırmızılılarda 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Öncelik Muslera ve Belhanda’ya verildi. İşte detaylar...

Aslan bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan gözler sözleşmesi bitecek 14 futbolcuya çevrildi. Muslera, Donk, Ömer, Linnes, Şener, Emre Taşdemir, Belhanda ve Emre Akbaba ile Arda Turan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kiralık futbolculardan Saracchi, Gedson, Etebo, Onyekuru ve Halil de hazirana kadar kulüpte kalacak. Muslera ve Belhanda'ya öncelik verildi ve indirimli yeni sözleşme yapılacak. Arda, Donk, Onyekuru'nun kalmasına kesin gözle bakılıyor. Diğer isimlerin durumu farklı.

LINNES VE ŞENER YOLCU

Sağ beke Omar ve Yedlin'i alan Aslan, Şener ve Linnes ile yolları ayıracak. Düşük maaşlı Ömer ve Taşdemir'le devam edilecek. Akbaba'da ise indirim yapılacak. Saracchi, Gedson, Etebo ve Halil Dervişoğlu'nun takımda kalması ise beklenmiyor.

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