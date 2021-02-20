20 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Bahçeşehir Okullar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Kadir Sağlam'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği zorlu karşılaşmada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Ekrem Kan eşlik edecek.
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