20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

VAR hakemi belli oldu! Alanyaspor-G.Saray...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Bahçeşehir Okullar Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Kadir Sağlam'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği zorlu karşılaşmada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak eşlik edecek.

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine... G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör