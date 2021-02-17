18 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray 83-65 Beşiktaş HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Derbide kazanan G.Saray!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sahasında, 'ı 83-65 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında oynanan derbide , sahasında HDI Sigorta'yı 83-65 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-9 önde geçen Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 37-29 önde tamamladı. Final periyoduna da 56-42 önde giren ev sahibi takım, salondan 83-65 galip ayrıldı.
Galatasaray, bu galibiyetle birlikte kazanma serisini 6'ya çıkardı.

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