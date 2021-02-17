Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray sahasında, Beşiktaş'ı 83-65 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-65 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-9 önde geçen Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 37-29 önde tamamladı. Final periyoduna da 56-42 önde giren ev sahibi takım, salondan 83-65 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte kazanma serisini 6'ya çıkardı.





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