20 Şubat 2021, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...
2020-2021 sezonunda 23. kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, 13 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sezon sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim de, transfer çalışmalarına erken başladı. Gelecek sezon UEFA'nın Finansal-Fair Play'inin de (FFP) sona erecek olması nedeniyle eli rahatlayacak sarı-kırmızılı takım, buna rağmen tedbirli davranmaya devam edecek. Cimbom yıldız futbolcusuyla uygun teklif gelmesi halinde yolları ayıracakken, adayını belirledi bile... İşte son gelişmeler ve sürpriz transfer hamlesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları