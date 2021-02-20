20 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...

2020-2021 sezonunda 23. kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, 13 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sezon sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim de, transfer çalışmalarına erken başladı. Gelecek sezon UEFA'nın Finansal-Fair Play'inin de (FFP) sona erecek olması nedeniyle eli rahatlayacak sarı-kırmızılı takım, buna rağmen tedbirli davranmaya devam edecek. Cimbom yıldız futbolcusuyla uygun teklif gelmesi halinde yolları ayıracakken, adayını belirledi bile... İşte son gelişmeler ve sürpriz transfer hamlesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 20.02.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 12:03
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...

Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...

Ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, rakibiyle karşılaştığı son 5 maçta 4 yenilgi alırken, 1 kez de galibiyetle sahadan ayrıldı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...

Sarı-kırmızılılarda son gelişmeler bu yöndeyken, teknik direktör Fatih Terim de geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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