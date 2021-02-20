Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yıldız isim gidiyor yerine...

2020-2021 sezonunda 23. kez şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, 13 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sezon sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim de, transfer çalışmalarına erken başladı. Gelecek sezon UEFA'nın Finansal-Fair Play'inin de (FFP) sona erecek olması nedeniyle eli rahatlayacak sarı-kırmızılı takım, buna rağmen tedbirli davranmaya devam edecek. Cimbom yıldız futbolcusuyla uygun teklif gelmesi halinde yolları ayıracakken, adayını belirledi bile... İşte son gelişmeler ve sürpriz transfer hamlesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 12:03 ABONE OL