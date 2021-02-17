17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüsü aşısı oldu!

Abdurrahim Albayrak Covid-19 aşısı oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

İkinci Başkanı , corona virüsü aşısı oldu.

İkinci Başkanı , yeni tip (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sosyal medya hesabından aşı olduğu fotoğrafı paylaşan Albayrak, "Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

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