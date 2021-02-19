19 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da dev tasarruf! O isimlerle yollar ayrılacak...

G.Saray'da dev tasarruf! O isimler yolcu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da kadrodaki mali yükü azaltmanın peşinde. Sarı kırmızılılarda yönetim 15 milyon Euro'luk dev tasarruf için kolları sıvadı. İşte yönetimin o planı ve yolların ayrılacağı oyuncular... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)

'ten futbol takımını 65 milyon Euro bütçe ile devralan , 3 senede maliyeti 10 milyon Euro indirdi. 2020-21 sezonunda 'a toplam (futbolcu-teknik heyet maaşları, personel gideri, deplasman masrafı) 55 milyon Euro harcayan G.Saray, 15 milyon Euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A Takım bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilecek.

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MUSLERA İNDİRİME HAZIR!

5 milyon Euro alan 'ya veda edecek 'da 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. 1 milyon Euro indirime gidecek. 3.3 milyon Euro kazanan 'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro. 1.75 milyon Euro kazanan 'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.

TERİM RAPORUNU VERDİ

'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular ve ile devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak. 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alan ve 7 milyon TL ödenen da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak. (Sabah / )

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