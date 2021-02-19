Galatasaray'da dev tasarruf! O isimlerle yollar ayrılacak...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bir yandan da kadrodaki mali yükü azaltmanın peşinde. Sarı kırmızılılarda yönetim 15 milyon Euro'luk dev tasarruf için kolları sıvadı. İşte yönetimin o planı ve yolların ayrılacağı oyuncular... | Son dakika Galatasaray haberi (GS haberleri)
Dursun Özbek'ten futbol takımını 65 milyon Euro bütçe ile devralan Mustafa Cengiz, 3 senede maliyeti 10 milyon Euro indirdi. 2020-21 sezonunda A Takım'a toplam (futbolcu-teknik heyet maaşları, personel gideri, deplasman masrafı) 55 milyon Euro harcayan G.Saray, 15 milyon Euro tasarrufa gidecek. Yeni sezonda A Takım bütçesi 40 milyon Euro'ya çekilecek.
MUSLERA İNDİRİME HAZIR!
5 milyon Euro alan Falcao'ya veda edecek Cimbom'da 10'dan fazla futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Muslera 1 milyon Euro indirime gidecek. 3.3 milyon Euro kazanan Belhanda'ya yönetimin teklifi 1.5 milyon Euro. 1.75 milyon Euro kazanan Emre Akbaba'ya TL üzerinden yeni anlaşma sunulacak.
TERİM RAPORUNU VERDİ
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak. 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alan Linnes ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak. (Sabah / Mehmet Özcan)
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