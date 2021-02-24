24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Önceliği iç transfere veren sarı kırmızılı ekip, Marcao ve Luyindama'nın menajerleriyle yeni sözleşme için masaya oturdu.

Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 24.02.2021

Yaz transfer döneminde istenilen futbolcuları kadrosuna katmakta zorlanan ve orta sahada alternatifsiz kalan , orta sahada sezonu Taylan Antalyalı ile geçirdi. Devre arası transfer döneminde adeta şov yapan Galatasaray, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru ile kadrosunu güçlendirdi.

GALATASARAY İÇ TRANSFERDE HAREKETLİ!

Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Galatasaray önceliği sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolculara verdi.

Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!

ve 'nın menajeriyle de masaya oturdu. Avrupa'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor.

MARCAO VE LUYINDAMA'YA ZAM GELİYOR!

Stoperde oldukça başarılı işler çıkartan Marcao ve Luyindama'nın yeni sözleşmelerinde maaşlarına dolgun bir zam gelecek. Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek. 1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.

Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!

HEDEF 2025!

Fatih Terim'in savunmadaki çok önemli kozu olan iki futbolcuya da 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirlendi. (Takvim)

Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!

MARCAO'DAN SÖZLEŞME SORUSUNA İLGİNÇ TEPKİ!

Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada futbolcuların takipçilerini arttırmak amaçlı bir çalışma gerçekleştirdi. 'nun hesabı bir anda 100 bin takipçinin üzerine çıktı.

Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!

Brezilyalı futbolcu 100 bin takipçiye ulaşmanın mutluluğunu gizleyemedi.

Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!

200 bin takipçi için hedef koyan yeni bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımın altına gelen yorum Marcao'nun dikkatinden kaçmadı. Bir taraftarı 250 bin takipçiye 5 yıl sözleşme önerisinde bulundu. Marcao bu talebe düşünceli bir emoji ile karşılık verdi.

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