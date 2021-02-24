Galatasaray Luyindama ve Marcao ile sözleşme uzatmak için girişimlere başladı!

Marcao ve Luyindama'nın menajeriyle de masaya oturdu. Avrupa'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor.

MARCAO VE LUYINDAMA'YA ZAM GELİYOR!

Stoperde oldukça başarılı işler çıkartan Marcao ve Luyindama'nın yeni sözleşmelerinde maaşlarına dolgun bir zam gelecek. Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek. 1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.