19 Şubat 2021, Cuma
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Galatasaray'da Alex Telles sürprizi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gündeme flaş bir isim geldi. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Manchester United'da forma şansı bulamayan eski öğrencisi Alex Telles için nabız yoklanmasını istedi.
Galatasaray gelecek sezon Marcelo Saracchi'yle devam etmeyecek. Scout ekibi harıl harıl yeni bir sol bek transferi üzerine çalışıyor. Leeds United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alioski, sarı-kırmızılıların gündeminde... İngiliz ekibinin Kuzey Makedon oyuncuya teklif yapıp yapmayacağı bu transferin rotasını belirleyecek. Ayrıca Premier Lig maçlarını sürekli takip eden Terim'in bir gözü de eski öğrencisi Alex Telles üzerinde... Brezilyalı yıldız, sezon başında Manchester United'a transfer olmuştu. Son 9 haftada sadece 1 maçta forma giyebilen Telles için Terim'in "Sürekli takipte olalım. Zor bir ihtimal ama şartlar oluşursa yönetime bildirin" dedi. (Fotomaç)
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