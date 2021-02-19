19 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Alex Telles sürprizi!

G.Saray'da Telles sürprizi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gündeme flaş bir isim geldi. Tecrübeli teknik adam , 'da forma şansı bulamayan eski öğrencisi için nabız yoklanmasını istedi.

Galatasaray gelecek sezon 'yle devam etmeyecek. Scout ekibi harıl harıl yeni bir sol bek transferi üzerine çalışıyor. 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alioski, sarı-kırmızılıların gündeminde... İngiliz ekibinin Kuzey Makedon oyuncuya teklif yapıp yapmayacağı bu transferin rotasını belirleyecek. Ayrıca maçlarını sürekli takip eden Terim'in bir gözü de eski öğrencisi üzerinde... Brezilyalı yıldız, sezon başında 'a transfer olmuştu. Son 9 haftada sadece 1 maçta forma giyebilen Telles için Terim'in "Sürekli takipte olalım. Zor bir ihtimal ama şartlar oluşursa yönetime bildirin" dedi. (Fotomaç)
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