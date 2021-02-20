20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ömürcan Artan hamlesi!

G.Saray'dan Ömürcan hamlesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.02.2021

Gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayana 'da gündeme 'nde forma giyen girdi. Sarı-kırmızılılar genç sağ bek için harekete geçti. ()

'ın önümüzdeki sezon için 'nin futbolcusu 'ı kadroya katmak istediği belirtildi. 21 yaşındaki sağ bekin sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Bu sezon takımında 6'sı lig, 2'si kupa olmak üzere 8 maça çıkan Ömürcan 1 asistle oynadı. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip
Cimbom'a Katarlı forvet! Sezon sonunda imza atacak Cimbom'a Katarlı forvet! Sezon sonunda imza atacak
Aslan'da hedef 7'de 7! İşte Alanyaspor maçı 11'i Aslan'da hedef 7'de 7! İşte Alanyaspor maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör